烏克蘭：俄軍完全準備好對烏東及南部發動新攻勢

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天揚言，若烏克蘭持續攻擊俄國領土，俄軍也將襲擊烏國首都基輔等地。烏克蘭軍方也示警，俄軍已完全準備好在烏國東部和南部發起新一波攻勢。

俄國國防部還聲稱已徹底控制烏國南部城市馬立波（Mariupol）的貿易海港，但港內船隻上的所有「人質」均已釋放。

此外，烏克蘭武裝部隊司令部表示，俄軍已完全準備好針對烏東的頓內茨克（Donetsk）地區和南部的刻松（Kherson）地區發起新一波攻勢。

烏克蘭武裝部隊在社群媒體Facebook發文說：「根據現有資訊，敵軍已準備好向頓內茨克和（刻松的）塔夫里亞（Tavria）發動攻勢。」

位於烏克蘭東部的第2大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Igor Terekhov）告訴烏克蘭國家電視台：「敵軍轟擊民宅和住宅區，有平民不幸傷亡，最慘的是有孩子死去。」

哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）隨後在通訊軟體Telegram發文表示，哈爾科夫市有4人在今天的襲擊中喪命、10人受傷。

哈爾科夫是俄軍猛攻的城市之一，泰芮可夫說，自俄軍於2月24日入侵烏克蘭以來，哈爾科夫沒有一天安寧。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110414