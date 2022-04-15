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CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
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紐約律師考試結果出爐 真子夫婿小室圭落榜

2022/4/15 10:30（4/15 10:37 更新）
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日本皇室秋篠宮夫婦長女真子（右）的夫婿小室圭（左）繼去年7月參加美國紐約州律師考試後第2度落榜。（共同社）
日本皇室秋篠宮夫婦長女真子（右）的夫婿小室圭（左）繼去年7月參加美國紐約州律師考試後第2度落榜。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京15日專電）與日本皇室秋篠宮夫婦長女真子去年底結婚的小室圭，今年2月參加美國紐約州律師考試結果於今天凌晨放榜，結果榜上沒他的名字。這是小室圭繼去年7月參加這項考試後第2度落榜。

日本放送協會（NHK）報導，小室今年2月參加紐約州律師考試的結果於日本時間15日凌晨0時許（台灣時間14日晚間11時許），由紐約州司法考試委員會在官網公布錄取名單，小室圭（KEI KOMURO）並未出現在名單中。

這是小室繼去年7月後，第2度參加這項考試。考試委員會表示，這次約有3000人應考，合格率45%，重考生的合格率30%。

小室2018年進入美國紐約州福坦莫大學（Fordham University）法學院就讀，去年5月畢業。小室去年10月26日與真子在日本登記結婚，目前與真子住在紐約租賃的住所，並在紐約市一家法律事務所擔任法務助理一職。（編輯：陳惠珍）1110415

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