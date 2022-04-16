挽救日本鰻魚 台日中韓研究人員將攜手

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本、中國、韓國及台灣的研究人員，將對仍有許多未知之處的鰻魚生態進行共同研究，盼有助恢復今後鰻魚資源。俗稱白鰻的日本鰻鱺已被列為瀕危物種。

日本放送協會（NHK）報導，日本鰻鱺主要在日本及中國等東北亞地區河川生長，雖然國際機構已將其列為不久將來恐滅絕的瀕危物種，但外界仍不清楚詳細生態及資源數量等，成為恢復日本鰻鱺資源的課題。

適合日本鰻鱺生長的國家地區研究人員及日本水產廳負責人等約40人，在13與14日參加一場為期兩天的視訊會議，日本、中國、韓國及台灣研究人員同意將合力展開有關鰻魚生態等共同研究。

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在共同研究方面，除長時間以相同方式記錄鰻魚漁獲量等資訊，藉此掌握鰻魚資源數量以供預測將來發展，還將透過為鰻魚安裝電子標籤放流，了解鰻魚回到「降海產卵」地的洄游路徑等生態資訊，希望有助恢復鰻魚資源。

4地的研究人員預訂2023年春天發布期中報告，參與共同研究的日本長野大學淡水生物學研究所教授箱山洋說，如能確實從各地蒐集數據，應可了解目前趨勢、未來滅絕風險及改善現狀等必要事項。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110416