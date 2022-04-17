美媒報導88歲參議員心智不適任 引發辯論

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（中央社記者周世惠舊金山16日專電）「舊金山紀事報」近日報導88歲加州民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）記憶力衰退、「心智上不適任」國會議員，引發了究竟是事實或競爭者政治野心的辯論。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）14日刊出駐華府兩位國會記者的聯名報導，文中採訪4位參議員，包括3位加州民主黨籍國會議員，另外並引述3名曾經為范士丹工作的前員工說法，指出范士丹記憶力惡化、心智不適任（mentally unfit）代表4000萬加州民眾。

未透露姓名的一位加州民主黨籍國會議員說，儘管和范士丹認識並合作了十幾年，但在近期一次數小時的對話中，必須一直重複向范士丹自我介紹，而她卻不斷地忘記。

其中有議員引述范士丹無法深入政策研究，而是重複閒聊的問題，且如果不依賴她的員工，范士丹不能履行職責。

美國有線電視新聞網（CNN）今天由主播史默柯尼希（Michael Smerconish）採訪報導這則新聞的舊金山紀事報記者柯潘（Tal Kopan）。她說，報導中交談過的人對於范士丹的政治生涯、一路打破天花板感到尊敬，因此不希望范士丹最後留下這樣的印象，而是有尊嚴地離開。

對於這則新聞引發關於性別歧視和政治野心的批評，她歡迎各界討論。她說，身為媒體人與報社對加州選民有責任，讓他們了解民選官員的狀態、並追究這些民選官員的責任。

范士丹目前是美國國會最年長的議員，另有其他6位議員的年紀達8旬。

早在2020年，紐約客週刊（The New Yorker）也曾引述匿名消息，報導范士丹短期記憶惡化，說她經常忘記簡報的內容，反而責怪她的員工失職。幾個月後，加州州長紐松（Gavin Newson）還公開討論，如果范士丹辭職，他將任命其他人來填補這個席位。

范士丹14日向舊金山紀事報編輯委員會提出回應，范士丹說，她不打算在2024年任期結束前辭職。

她否認記憶力衰退，但她承認確實沒有認出最近和她交談的一位國會議員長相。她把這個失誤歸因於長期照顧臥床丈夫的壓力。她的第2任丈夫布魯姆（Richard Blum）今年2月因癌症病逝。范士丹的兩任丈夫皆因癌症病逝。

舊金山紀事報社論指出，如果范士丹的心理健康狀況確實惡化到她無法勝任工作，且已成為公開秘密的地步，那麼民主黨人需要公開地說出來。

評論還說：「這樣做可能會讓人不舒服、引發政治後果，而且肯定會讓參議員（范士丹）難堪。以匿名方式點出這件事雖然有一樣的效果，卻難以判斷批評者是出於真正的擔憂，還是出於政治野心。」（編輯：高照 芬）1110417