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馬立波市長幕僚稱俄封城 烏克蘭守軍誓奮戰到底

2022/4/18 08:44
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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波遭俄羅斯部隊圍困，市長的顧問表示，俄軍已宣布18日將封鎖馬立波出入口，警告將「過濾」清查仍在城內的人。烏克蘭當局表示當地守軍誓言奮戰到底。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬立波（Mariupol）市長顧問安德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）今天在Telegram上說，俄軍已開始在城內發放通行證，並上傳一張據稱是居民排隊領證的照片。

他說：「數以百計市民必須排隊領取通行證，無通行證者在下週起不僅將無法在城內各區之間移動，也無法出門上街。」

安德瑞尤申科昨天在另一項聲明中說，根據從城內接獲的消息，俄軍宣布馬立波18日起將對所有人封鎖出入口，各區附近也將禁止移動，為期一週，城內的人將遭「過濾」，俄軍會一一清查。

CNN無法獨立證實安德瑞尤申科說法，這名市長顧問人不在馬立波，但負責從市民那裡蒐集消息，馬立波已遭俄軍圍困長達數週。

烏克蘭和美國官員聲稱俄軍在他們控制的地區過濾清查平民，對他們進行生物辨識審查、沒收手機，在某些情況下還會違背他們的意願強制遣送俄羅斯。馬立波市議會稱過濾清查人口是俄羅斯擴大行動的一環，不讓外界知道他們在城內可能犯下的戰爭罪行。

俄羅斯國防部向馬立波烏軍喊話，表示要活命就棄械投降，不過馬立波的烏克蘭守軍稍早拒絕了俄方的最後通牒。

法新社報導，烏克蘭今天誓言奮戰到底。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）在俄方最後期限過數小時後說：「這座城市還沒淪陷。」

他告訴美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）：「當地仍有我軍士兵，他們會奮戰到底。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110418

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