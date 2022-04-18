美與東協領袖峰會5月登場 北京稱東協不是棋子

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（中央社記者張淑伶北京18日電）美國總統拜登5月中旬將會晤東協各國領袖，可能聚焦中國崛起議題。中國外交部發言人汪文斌今天表示，東協國家不是地緣爭奪的棋子，盼美方落實支持東協中心地位的承諾。

環球時報報導，中國外交部18日的例行記者會上，有記者就拜登將於5月12日至13日在華府接待東南亞國家協會（ASEAN）國家領導人提問。

汪文斌說，當前亞太地區總體保持和平穩定和發展的局面，值得各方珍惜。「亞太是合作發展的熱土，不是大國博奕的棋盤，東盟（東協）國家是促進地區發展繁榮的旗手，不是地緣爭奪的棋子。」

他表示，希望美方在參與東亞區域合作時，尊重亞洲國家的政治制度發展道路和文化價值，遵守開放、包容、協商一致的東協方式，以實際行動落實支持東協中心地位的承諾，「摒棄冷戰思維和靜態對抗小圈子」，多做有利於本地區和平發展和繁榮的事，「而不是相反」。

白宮新聞秘書人莎琪（Jen Psaki）16日發表聲明說，這場高峰會「將會展現美國對東南亞國家協會的持久承諾」。

拜登先前曾於3月29日在白宮會晤東協重要成員新加坡的總理李顯龍，並表示他希望確保印度太平洋地區「自由且開放」，意指美國認為不斷崛起的中國正試圖主宰國際貿易航道。（編輯：呂佳蓉）1110418