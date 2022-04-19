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東帝汶總統大選次輪開跑 諾獎得主對決前游擊隊員

2022/4/19 16:53
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（中央社東帝汶狄力19日綜合外電報導）東帝汶全國各地民眾今天前往投票所，以從前總統、諾貝爾獎得主霍塔以及現任總統、前游擊隊戰士古特瑞斯中選出一人，擔任下屆領袖。

法新社報導，東南亞最年輕國家東帝汶今天舉行總統大選第二輪投票，霍塔（Jose Ramos-Horta）為首輪投票領先者，他承諾如果在第二輪對決古特瑞斯（Francisco Guterres）勝出，將打破東帝汶長期以來的兩大主要政黨僵局。

霍塔今天投下他的選票後，舉起染著紫色印泥的手指告訴記者：「如果我勝出…將與各政黨展開對話，包括東帝汶獨立革命陣線（Fretilin，古特瑞斯所屬政黨），這樣他們就可以一起合作，維持東帝汶的穩定與和平。」

與此同時，古特瑞斯則在首都狄力（Dili）的投票所承諾，他「將確保國家穩定，並堅守與憲法密不可分的共和國總統使命」。

東帝汶的130萬公民中，共有近86萬合格選民，計票可能耗費數天。兩位候選人皆已保證，無論結果為何，都會尊重選舉結果。（譯者：陳正健/核稿：施施）1110419

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