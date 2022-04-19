土耳其確診數降 20日決定是否鬆綁防疫規定

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電）土耳其確診數降至1年多來最低，繼3月取消戶外強制戴口罩規定後，土國衛生部委員會明天將討論是否進一步放寬防疫規定。當地媒體報導，室內戴口罩規定將完全取消，醫院及大眾交通工具除外。

土耳其17日通報3268起新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例、17人病歿及1萬4952人康復。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）昨天對記者表示，17日的確診數是一年半來最低。逾20 個省已沒有COVID-19 病患需入住加護病房，土耳其正邁入「COVID-19更像流感」的時期。

土耳其衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會於COVID-19 2020 年 3 月進入土國前成立，為政府提供抗疫建言。「自由日報」（Hurriyet Daily News）今天報導，委員會明天將開會就是否進一步放寬防疫規範做出決定。克扎指出，這將是委員會成立以來「最重要的會議之一」。

土耳其語「晨報」（Sabah）則指出，室內戴口罩規定將完全取消，醫院及大眾交通工具除外；政府也計劃取消為期一週的強制隔離措施。

諮詢委員會成員耶馬茲（Aydın Yılmaz）說疫情的「嚴重」階段告終，「我們將看到疫情更像是一種流行病，就像流感一樣」。耶馬茲也是首都安卡拉一間醫院的主治醫師，他表示自家醫院的加護病房只有4名COVID-19患者，且他們住院已久；在過去的 15 天內，加護病房並未收治任何患者。

他指出，土耳其疫情之所以能走到現在這個階段，大規模接種疫苗及染疫民眾復原後獲得免疫力，是兩大重要因素。「我們已經走出疫情最嚴重的階段」。

這句話對土耳其各地的醫護人員而言意義重大，他們在疫情之初幾乎天天收治大量患者。疫情最為嚴峻時，每日確診數可能10萬上下。

世界衛生組織（WHO）2020年正式宣布COVID-19為全球大流行病（pandemic），如今要形容土耳其現階段疫情，地方性流行病（Endemic）可能是較適切的字眼。民眾視COVID-19如普通流感，生活也逐步回歸正常。

土耳其人口約8468萬人，根據自由日報最新數據，自疫情爆發以來，逾1400萬人染疫，約9萬7000人病歿。（編輯：黃自強）1110419