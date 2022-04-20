日本電車改烏克蘭國旗配色 向烏國鐵道業者致意

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本一間地方鐵道業者看到烏克蘭國營鐵道不畏戰火，堅持將避難民眾送往安全地區及將物資送往各地，深受感動，將旗下一列電車外觀改為烏克蘭國旗配色，向烏國鐵道業者致意。

日本電視台報導，這列以烏克蘭國旗藍黃配色作為外觀塗裝的列車外，還用英文寫著「致為保護民眾生命而工作的烏克蘭鐵道業者，我們與您同在」。

這間日本鐵道業者是香川縣的「高松琴平電氣鐵道」，他們18日在官方推特上放上烏克蘭國旗配色電車照片表示，烏克蘭國營鐵道在國家遭受激烈攻擊、許多職員不幸殉職之際，依然堅持將避難民眾送往安全地區，也持續協助運送物資到各地。

同樣身為鐵道公司的他們，為了向烏克蘭鐵道業者表達同在之意，將琴平線列車上半部改為藍色、變成上藍下黃的烏克蘭國旗配色，從19日開始行駛。

日本放送協會（NHK）也報導，高松琴平電氣鐵道為展現與烏克蘭鐵道業者同在之意，將一列4節編組電車中的兩節車廂外觀塗裝，改成上藍下黃的烏克蘭國旗配色。

這列烏克蘭國旗配色塗裝電車行駛的路線為「琴平線」，已從4月19日開始往返高松市高松築港車站及琴平町琴平車站。

這列電車原本的塗裝是上白下黃，鐵道公司將其中兩節車廂的上半部改為藍色，並在車廂旁邊寫上We stand with you等英文。

搭乘這列電車的女性乘客說，這種表現出反戰意圖的做法很好，「地方鐵路業者會採取這樣的做法令人感到驚訝」。

高松琴平電氣鐵道地區開發本部人員今井恭子說，對當地許多鐵道業者投入運送避難民眾及必要物資的行為深受感動，「我們希望（國旗色塗裝）能成為讓大家思考烏克蘭現狀及有關和平的契機」。

這列電車預計將持續行駛到今年11月中旬，業者也在車站設置捐款箱，募得款項將捐贈給位於東京的烏克蘭駐日大使館。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110420

業者推特連結：https://twitter.com/irucakoto/status/1516025079356100611?cxt=HHwWhsDU2eCxgIoqAAAA日本電視台新聞連結：https://news.ntv.co.jp/category/society/432fb19cc8cb4cca91304dec85a85ee6