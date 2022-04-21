巴西：反對俄烏戰爭但也不支持制裁

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西經濟部長葛德斯昨天在美國表示，巴西反對俄烏戰爭，但也不贊成對俄羅斯實施制裁或是按照7大工業國集團（G7）要求將俄羅斯逐出世界銀行等多邊機構的主張。

葛德斯（Paulo Guedes）目前在美國華府參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）春季會議。

俄羅斯入侵烏克蘭近2個月以來，造成慘重傷亡，約500萬名烏克蘭人在衝突區外尋求避難，以美國為首的部分國家一直主張要俄羅斯退出20國集團（G20）等國際組織。

葛德斯認為，不應該將俄羅斯趕出國際多邊機構，反之，應該維持這些溝通管道，說服俄羅斯停火。

他表示，巴西對俄烏戰爭的立場頗為複雜，巴西既反對戰爭也反對制裁。

在國際譴責俄羅斯入侵烏克蘭時，巴西投票反對將俄羅斯逐出聯合國人權理事會。

開戰前幾天，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在訪問莫斯科時曾表示「與俄羅斯人民團結一致」，之後更斥責副總統莫勞（Hamilton Mourão）批評蒲亭（Vladimir Putin）的軍事行動。

葛德斯還表示，巴西憲法禁止巴西支持未經聯合國批准的制裁，支持單邊制裁不是巴西外交政策的傳統。

他強調，巴西不屬於經濟合作暨發展組織（OECD）成員，巴西繼續購買俄羅斯化肥是因為農業生產需要，而非幫助俄羅斯逃避美國和西歐實施經濟制裁；巴西堅持「立即停火和中止制裁」的立場。（編輯：周永捷）1110421