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全球上週確診減少近1/4 死亡人數下降21%

2022/4/21 20:55
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（中央社柏林21日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）宣布，上週全球通報的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診人數較前一週減少近1/4，持續延續3月底以來的下降趨勢。

美聯社報導，總部位於日內瓦（Geneva）的世衛在每週報告中表示，在4月11日至17日期間，全球共通報近559萬人染疫，較前1週減少24%；病故人數為1萬8215人，較上週少了21%。

世衛表示，全球每個區域的新增病例都有所下降，但美洲僅有減少2%。上述報告於20日晚間發布，並於隔日發送給媒體記者。

WHO表示：「應謹慎解讀報告趨勢。數個國家正逐步調整COVID-19篩檢策略，由於篩檢總數下降，因此陽性病例數量也會跟著減少。」

據世衛說法，上週通報病例最多的國家是韓國，超過97萬2000人確診；法國有逾82萬7000人染疫；德國也有超過76萬9000人。美國通報的新增死亡人數居全球之冠，為3076人；俄羅斯有1784人；韓國則為1671人。

迄今為止，WHO共接獲超過5億200萬例染疫通報，以及近620萬例相關死亡報告。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110421

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