西班牙醫護打完3劑 20天內兩度確診

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國「衛報」報導，西班牙一名31歲女性醫護人員接種3劑疫苗，但在20天內兩度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。科學家指出，這是目前已知二度感染之間最短的間隔期。

西班牙研究人員指出，這名醫護人員在2021年耶誕節前不久首度確診，並於2022年1月二度確診。這起案例顯示，即使近期已經感染病毒，Omicron變種病毒依舊可以躲過人體免疫力。

這名醫護人員已經完成疫苗接種，且在確診12天前才剛施打追加劑，卻於2021年12月20日接受員工PCR檢測時確診。她沒有任何症狀，自我隔離10天後重返工作崗位。

接著在2022年1月10日，距離她首度確診僅20天，她出現了咳嗽、發燒症狀，感覺全身不舒服，再次接受PCR檢測後二度確診。

根據全基因組定序結果，她兩次染上的是不同病毒株，第一次感染的是Delta變異株，第二次則是Omicron。Omicron變異株傳染力較強，且可以躲過曾感染病毒或接種疫苗後產生的人體免疫力。

研究作者之一、西班牙塔拉戈納省（Tarragona）加泰隆尼亞健康研究所（Institut Catala de la Salut）醫師雷西奧（Gemma Recio）表示，這是又一起案例顯示，Omicron變異株可以躲過人體先前得到的免疫力，無論是從自然感染其他變種病毒，或經由注射疫苗取得。

她指出，這起案例也凸顯基因監控的重要性。「這類監控可以協助檢測發現，具有部分免疫逃脫能力的變異株。」

衛報指出，英國也有二度感染相關紀錄，但兩次感染之間需間隔90天。根據官方數據，直到今年4月初，英格蘭有約90萬人可能二度感染，但這個數據並不準確，因為必須透過全基因組定序才能確定兩次感染的是不同變異株，且並非所有感染案例均有回報。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學系教授韓特（Paul Hunter）表示：「這起案例並不特別令人意外，儘管兩次感染間隔時間十分短。我們多個月前就知道有二度感染，Omicron變異株的免疫逃脫能力使得二度感染更容易發生。」

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但Omicron變異株目前已成為主流，使得曾感染Omicron變異株的患者較不可能發生二度感染，尤其是在如此短時間內二度感染。科學家先前預測，隨著COVID-19成為地方性流行病，二度感染可能在3個月到5年間發生。

韓特說：「即使沒有新變異株出現，我們預測會再度發生感染潮，尤其是在冬天。幸運的是，證據顯示，對重症的免疫力，比避免感染的免疫力更強健，因此即使二度感染的情況持續多年，發展成重症甚至死亡的案例將會愈來愈少。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110422