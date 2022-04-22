美副國務卿抨擊中國支持俄羅斯 警告將祭出制裁

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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）美國副國務卿雪蔓再次警告中國，若為俄羅斯總統蒲亭的烏克蘭戰爭提供「實質支援」，將受到制裁。她同時承諾將致力協助印度結束對俄羅斯武器的依賴。

彭博報導，雪蔓（Wendy Sherman）21日在布魯塞爾表示，中國的所作所為對烏克蘭情勢並無助益，例如放大俄羅斯假訊息攻勢（disinformation campaigns）。她希望北京能從俄國的戰爭中學到「正確教訓」，包括它無法離間美國及其盟友。

在智庫「歐洲之友」（Friends of Europe）主辦的一場活動上，雪蔓告訴人群：「他們已看到我們對俄羅斯祭出的制裁、出口管制、選定懲罰對象等措施，因此中國若確實要提供實質支援，他們對我們可以選用的清單應該會有所認識。」歐盟（EU）是歐洲之友的共同資助者之一。

雪蔓還表示，美國將致力協助印度擺脫對俄羅斯武器的傳統依賴。印度對烏克蘭戰爭的立場與中國大致相仿，支持停火和外交解決，並在聯合國表決譴責俄國決議案時棄權。印度政府已告訴美方，印度需要俄國武器來確保印中兩國邊界安全，替代品太過昂貴。

中國外交部發言人趙立堅今天在北京舉行的例行新聞發布會上表示，雪蔓的言論是「陳詞濫調和污蔑抹黑中國的老套路」，重申北京「在烏克蘭問題上的立場光明磊落、公正客觀、無可非議」。

中國本週表示，它計畫繼續加強與俄羅斯的戰略關係，顯示儘管對蒲亭（Vladimir Putin）軍隊犯下戰爭罪的擔憂日益增加，但中俄兩國關係仍然穩固。與此同時，儘管中國政府以主權為由反對遵從美國對俄制裁，但中國企業卻遵守美國的制裁措施。

與此同時，將於今年稍晚擔任歐盟輪值主席國的捷克，其外交部次長特拉帕（Martin Tlapa）警告北京，中國與俄羅斯的合作可能削弱北京與布魯塞爾的關係。

特拉帕在布拉格會見由中國—中東歐合作事務特別代表霍玉珍率領的代表團，就北京用來促進與前東歐集團國家關係的所謂「16+1」模式進行了討論。

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捷克外交部發言人倫卡．多（Lenka Do）在電子郵件聲明中寫道：「我們利用這次會面，再次表達我們對當前中國與俄羅斯的合作持保留態度。」她寫道，捷克方面已警告，「中國對俄國的任何形式支持，都會損害它與歐盟的關係」。

詢及捷克的立場時，中國外交部發言人趙立堅表示，在烏克蘭問題上，北京「主持的是公道，謀求的是和平」。他說：「中國主張對話和談判，反對單邊制裁。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110422