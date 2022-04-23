瑞典執政黨長期反對入北約 可能因俄烏戰事轉向

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（中央社斯德哥爾摩22日綜合外電報導）瑞典執政黨社會民主黨（Social Democrats）在俄羅斯入侵烏克蘭之後檢討了政策，最晚將於5月24日決定是否改變黨內長期以來反對加入北大西洋公約組織（NATO）的立場。

路透社報導，在俄國對烏克蘭發起所謂「特殊軍事行動」後，芬蘭及瑞典都急著適應新的地緣政治現實。

社會民主黨秘書長鮑丁（Tobias Baudin）透過聲明表示：「問題在於我們社民黨現在認為確保瑞典和瑞典人民安全的最佳方式是什麼，同時我們要如何繼續堅定為人權、國際和平及安全發聲。」

社民黨高層將在諮詢黨員後做出最後決定。

一般認為，社民黨過去反對加入，是阻礙瑞典加入北約的最大障礙；如今，瑞典國會議員多半已表態支持加入，社民黨立場的改變將讓申請加入的程序更順利。

瑞典也正邀集各黨派檢視安全政策，預定於5月中之前提出報告。

芬蘭預計在數週內決定是否申請加入北約，若最終決定提交申請，瑞典跟進的壓力就更大。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110423