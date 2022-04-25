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美國首位烏克蘭出生眾議員 呼籲拜登親訪基輔

2022/4/25 09:05
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（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）美國首位烏克蘭出生的聯邦眾議員史帕茲今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，期盼美國總統拜登能親訪烏克蘭並與總統澤倫斯基會晤。

俄羅斯入侵烏克蘭至今滿2個月，這個週末也適逢東正教復活節，共和黨籍眾議員史帕茲（Victoria Spartz）利用國會休會返回烏克蘭家鄉探視家人。

她在基輔接受CNN「美國國情」（State of the Union）訪問，被問到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正在訪問烏克蘭，是否傳達美國政府足夠且強烈的聲援訊息時，史帕茲表示：「我認為這很重要。」

史帕茲表示，樂見美國官員訪問烏克蘭，展現美國人民的支持，「親身走訪對我們很重要，這表明我們的國家與烏克蘭人同在」。

她也期望拜登（Joe Biden）能親自前往烏克蘭與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤。她提到英國首相強生（Boris Johnson）日前親訪烏克蘭，「我認為我們可以做到，我們是堅強的人，是強大的國家，絕對可以安排我們的人到這裡來拜訪烏克蘭人。」

史帕茲並表示，曾致函布林肯希望能重新派遣部分美國外交官員回到利維夫（Lviv）以協助當地美國公民，也能更好的與烏克蘭政府合作。（編輯：陳惠珍）1110425

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