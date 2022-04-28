涉詐欺等罪被捕 美避險基金創辦人比爾．黃獲保釋

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（中央社紐約27日綜合外電報導）紐約私人投資公司Archegos Capital Management爆倉，讓全球銀行虧損100億美元，創辦人比爾．黃（Bill Hwang）今天對遭控的美國刑事罪名不認罪，以1億美元交保獲釋。

曾有360億美元資產的避險基金Archegos，去年因為無力追加高槓桿投資組合保證金而倒閉。

近年來，數家規模龐大的基金紛紛爆倉，Archegos遭強制平倉的醜聞令華爾街風聲鶴唳，引發投資人拋售維亞康姆哥倫比亞廣播公司（ViacomCBS Inc）與探索頻道（Discovery Inc）等股票，導致瑞士信貸銀行（Credit Suisse）、野村控股公司（Nomura Holdings）與德意志銀行（Deutsche Bank）等貸方在與Archegos的交易中虧損數十億美元。

路透社報導，檢方今天指控比爾．黃為了提高Archegos的信貸限額，透過對銀行撒謊累積龐大的股票曝險部位。他之後使用他與各家銀行交易的衍生性金融商品操作相關股份，拉高收益。

美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）在今天提出的另一起民事訴訟中說，比爾．黃與Archegos「參與大膽的計畫，操縱市場」，透過操作交易與向銀行撒謊的循環「撐起一個360億美元的紙牌屋」，以取得額外貸款。

美國證券管理委員會說：「最終，被告們詐欺與操作計畫造成的負擔大到Archegos無法承受，2021年3月底，這個紙牌屋在短短不到一週內崩塌。」

比爾．黃與Archegos財務長哈利根（Patrick Halligan）今天上午一同被捕。比爾．黃今天下午在曼哈頓聯邦法院對敲詐勒索、市場操縱與詐欺等11項罪名不認罪。哈利根則對3項罪名不認罪。

比爾．黃的律師魯斯伯格（Lawrence Lustberg）在聲明中說，此案「絕對沒有事實或法律依據」。他又說：「比爾．黃完全沒有任何不法行為，沒有證據顯示他犯下任何罪行。」他說，比爾．黃先前一直配合政府調查。

比爾．黃今天穿著綠色高領上衣、戴眼鏡出庭，美國地方法官威里斯（Jennifer Willis）諭令他以1億美元交保，保釋金由兩處房地產與500萬美元現金擔保。他的行動範圍僅限於紐約地區，且須出庭證明護照遺失。

哈利根以100萬美元交保獲釋。他的律師說，哈利根「是清白的，將獲證明無罪」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110428