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涉為北韓竊情報 南韓1名現役軍人與1名商人落網

2022/4/29 16:03
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（中央社首爾29日綜合外電報導）南韓警方今天表示，兩名南韓人因涉嫌為一名疑似北韓探員竊取軍事機密而被捕，一人是現役陸軍上尉，另一人為商人。

根據南韓警方聲明，這是第一起南韓平民和現役軍官在北韓探員指示下企圖竊取軍事機密而被捕的案例。

首爾當局表示，兩名落網者之一是29歲的陸軍上尉，據稱他將南韓聯合指揮控制系統的登入資訊告知這名疑似北韓間諜。聯合指揮控制系統是相當重要的軍方內部通訊網絡。

另一名落網者是經營虛擬資產管理公司的38歲商人，他被控應北韓間諜要求，給了涉案陸軍上尉一支裝有隱藏攝影機的手錶，以助蒐集情報。

首爾警方表示，這名商人還涉嫌購買和組裝一種稱為Poison Tap的類似隨身碟的駭客設備，以潛入聯合指揮控制系統。

南韓警察廳官員今天告訴法新社：「這兩名男子已因涉嫌違反國家安全法的罪名被捕。」

首爾警方表示，被捕的商人大約6年前在一個關於加密貨幣的網路社群中首次遇到這名北韓間諜，3人僅透過加密通訊軟體Telegram聯繫。

警方說，兩名落網者的酬勞都是以加密貨幣支付；陸軍上尉從北韓探員那裡獲得約3萬7789美元（約新台幣112萬元），商人則取得約60萬美元。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110429

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