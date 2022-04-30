塞爾維亞展示軍力 中國飛彈和西方裝備並列

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（中央社巴泰尼查30日綜合外電報導）力圖在俄烏戰中取得微妙平衡的巴爾幹半島國家塞爾維亞，今天展示軍力，包括新近購自中國的地對空飛彈和其他向俄羅斯以及西方國家購買的軍事裝備。

民眾和媒體獲邀前往塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）附近的巴泰尼查（Batajnica）軍用機場參觀這次展示。機場內，中國和法國製飛彈在空中巴士（Airbus）直升機、中國武裝無人機和俄羅斯米格-29戰機旁排列。

塞爾維亞與俄羅斯幾個世紀以來一直維持宗教、種族和政治結盟關係，如今希望以和北約的夥伴關係以及加入歐盟的願望來形成平衡。

2019年貝爾格勒向中國購買FK-3地對空防禦系統並於本月初交付，這種系統與俄羅斯的S-300或美國的愛國者系統類似。

塞爾維亞是目前唯一使用中國飛彈系統和CH-92A戰鬥無人機的歐洲國家。

FK-3飛彈系統交付塞爾維亞，促使德國等西方國家警告貝爾格勒，若想成為歐盟成員，其外交政策應與歐盟保持一致。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110430