傳蒲亭將動癌症手術 權力暫交強硬派國安會首長

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國「每日郵報」報導，克里姆林宮內部人士宣稱，俄羅斯總統蒲亭預計動癌症手術，將把烏克蘭戰爭控制權暫時交給曾任聯邦安全局（FSB）局長的強硬派國安會首長帕特魯舍夫。

根據每日郵報（Daily Mail），上述說法出自熱門Telegram頻道General SVR，該頻道稱消息人士為克宮內部要人。

General SVR曾稱蒲亭（Vladimir Putin）罹患癌症和巴金森氏症，傳聞手術時間原定於4月下半，後來延至9日於紅場（Red Square）慶祝完二戰勝利日（Victory Day）後才會開刀。

General SVR宣稱，蒲亭被建議接受手術，「情況看起來不特別緊急，但也拖不得」，他有腫瘤，上次檢查發現的最新問題跟此疾病有關。

克宮向來強烈否認蒲亭有健康問題，形容他身強體壯，不過他近年曾神秘消失。

General SVR引述的消息人士說，他不清楚蒲亭手術後會休息多久，但認為時間不會太長。他還說蒲亭「不太可能同意移交權力」，但已準備好安排一名「代辦」來掌控國家和烏克蘭戰事，也就是帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

這項作法讓人驚訝，因為根據憲法，權力只能移交給總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。56歲的米舒斯京是個低調的技術官僚，已知跟軍方或秘密情報單位並無關聯。

70歲的帕特魯舍夫被認為是烏克蘭戰爭迄今的重要戰略規劃者，咸認也是他說服蒲亭基輔（Kyiv）充斥所謂新納粹份子。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110501