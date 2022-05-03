宗教旗幟引爭執 印度城鎮開齋節爆動亂

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（中央社記者林行健新德里3日專電）今天是穆斯林開齋節，人在歐洲的印度總理莫迪不忘推文問候穆斯林，但印度卻再次爆發宗教衝突，棍棒石塊齊飛，至少有16人受傷，讓印度宗教和諧議題再次浮上檯面。

穆斯林今天開齋，莫迪（Narendra Modi）即使在歐洲訪問，昨晚仍在推特發文，向穆斯林致以祝福之意，並稱希望這個節日能加強印度社會的團結與同胞之情。

然而，就在昨晚，印度西部城鎮久德浦爾（Jodhpur）卻發生宗教衝突，據信為印度教徒與穆斯林的兩派人馬鬥毆，地方當局已下令切斷網路、實施宵禁，並調派大批警力到場，防止暴力事件擴大。

News18電視台的畫面顯示，警方直到今晨仍在與暴民相互追趕，過程中發生推擠，棍棒與石塊齊飛，鎮暴警察發射催淚彈試圖驅散民眾，民眾則破壞警車及公共設施洩憤。

久德浦爾警方今天在電視新聞上說，事件源起於當地穆斯林昨晚打算在一處十字路口懸掛慶祝開齋節的旗幟，但遭印度教徒阻止，因為附近同樣掛有慶祝印度教節慶的旗幟。

警方說，衝突導致至少12名民眾以及4名警察受傷，另有3人被逮捕。

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自1950年代以來，印度已有超過1萬人在因宗教信仰而起的社區暴亂中喪生。宗教緊張的原因可追溯至中世紀穆斯林征戰印度的歷史，及印度與巴基斯坦依宗教分治時的不愉快過往。

近期發生的宗教衝突事件，包括去年2月印度教青年遭穆斯林暴民圍毆致死、今年1月惡搞網站拍賣穆斯林女子、2月發生穆斯林學生戴頭巾上學之爭，以及最近的印度教廟宇與清真寺的擴音器之亂。（編輯：黃自強）1110503