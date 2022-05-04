北韓頻射飛彈 南韓準防長憂核試可能性

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）北韓今天發射一枚彈道飛彈，分析認為可能是給南韓候任政府的「下馬威」，南韓國防部長被提名人李鐘燮今天出席國會人事聽證會時指出，近期發現北韓核設施重建跡象，憂心可能為開發小型核武再次重啟核試。

李鐘燮在人事聽證會提到北韓豐溪里核設施動態，「推測目前正在準備進行核試」，並表示平壤當局可能進行比第6次核試時更小型的戰術核武測試。

部分專家認為，北韓可能不會只進行一次核試，若要成功開發小型核武，至少需要2到3次測試。由於南韓新任政府將在5月10日就職，美國總統拜登也將在5月20日訪韓，時機敏感，外界憂心北韓可能藉此機會進行核試，導致美國擴大在南韓部署武器，屆時兩韓軍事緊張局勢將大幅升溫。

韓聯社報導指出，北韓過去慣例會在南韓政權交替時藉由武力示威，給新政府來個「下馬威」，今天進行的飛彈試射很有可能也是對將上任的尹錫悅政府的挑釁。

梨花女子大學北韓學系教授朴元坤分析，北韓這類武力挑釁行動是向南韓與美國施壓，傳達「若美國不接受我們的要求，北韓核武將繼續強化」的訊息。

南韓今天中午捕捉到平壤順安一帶發射彈道飛彈跡象，飛行距離470公里，最高高度780公里，南韓軍方雖仍在進行數據分析，但已有部分專家認為這次可能也是利用高角度發射，縮短射程的洲際彈道飛彈（ICBM）試射。

KBS報導指出，雖然從飛行距離判斷可能是短距離彈道飛彈，但從2月底及3月初的經驗來看，北韓當時發射飛彈射程僅300公里，但南韓軍方分析結果顯示為洲際彈道飛彈火星-17試射。

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北韓發射飛彈後，南韓除現任政府召開國家安全保障會議（NSC），強烈譴責北韓公然違反聯合國安理會決議，代表候任政府的總統職務交接委員會也公開敦促北韓立即停止加劇地區緊張局勢的行動。

目前正在南韓訪問的日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕及中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明都公開回應此事。船越健裕與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭悳一致譴責北韓行為；劉曉明則是維持中方一貫說法，表示支持朝鮮半島非核化，但強調以和平手段解決。（編輯：黃自強）1110504