更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列再傳攻擊案 中部伊勒市遇襲釀3死2重傷

2022/5/6 04:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社以色列伊勒市5日綜合外電報導）今天為以色列慶祝建國74週年的獨立日，但中部城市伊勒（Elad）發生攻擊事件，醫護人員表示至少3人身亡、兩人受重傷。

近幾個星期，巴勒斯坦人和阿拉伯裔以色列人犯下一系列奪命攻擊。而根據以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（MDA），另有兩人傷勢中等或輕微。

警方初步聲明並未說明攻擊當下的情況或歹徒身分。

法新社報導，伊勒市大多數居民屬極端正統猶太教徒，而另一座極端正統猶太教占多數的城市布內布拉克（Bnei Brak）3月也曾發生攻擊案。

在發生今天的事件前，以色列多個地區自3月22日起的攻擊案共奪走15條人命。巴勒斯坦人在特拉維夫（Tel Aviv）地區犯下兩起奪命襲擊。

同一時期共有27名巴勒斯坦人和3名阿拉伯裔以色列人死亡，其中包括攻擊事件的歹徒，以及在約旦河西岸（West Bank）死於以色列安全部隊之手的人。

以色列慶祝獨立日，對巴勒斯坦人而言則是紀念大逃亡的日子，當年戰爭共有超過70萬巴勒斯坦人逃亡或被驅離。（譯者：楊昭彥）1110506

延伸閱讀
UN秘書長與以巴領袖通話 盼化解耶路撒冷緊張局勢耶路撒冷清真寺爆以巴衝突 至少152人傷[影]美眾院議長訪約旦河西岸會阿巴斯 談恢復兩國方案
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族