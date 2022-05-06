印度教男娶穆斯林妻被殺 跨宗教婚姻仍是禁忌

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（中央社記者林行健新德里6日專電）印度跨宗教通婚再生憾事。一名印度教男子因娶穆斯林妻，2天前遭女方家人當街殺害，警方已逮捕2名涉嫌行凶者，正追捕其他共犯。

事件於4日發生在印度中部大城海德拉巴（Hyderabad）。當地警方表示，25歲的受害人那加拉裘（Billapuram Nagaraju）4日晚間途經鬧區時，遭5名男子持棍棒及利器襲擊，當場死亡。

他的23歲妻子蘇塔那（Ashrin Sulthana）試圖阻攔，但被襲擊者強行拉開。

警方已逮捕兩名涉案男子，均為女方家人，因不滿蘇塔那嫁給異教徒而犯案。

初步調查顯示，那加拉裘與蘇塔那相識10多年，但女方家庭因宗教因素反對兩人交往。今年1月，兩人遠赴他鄉成婚，雖已更換手機號碼，仍被女方家人查到行蹤。

蘇塔那今天在接受電視台訪問時說，她的家人早就警告，若膽敢結婚將對兩人下重手；自己也曾經被兄長勒頸至少2次。也因此，兩人結婚後立即向警方通報，尋求保護。

凶案引發印度民眾憤怒，有網友在社群網站上發起為那加拉裘討公道的運動，獲得許多人響應。

印度許多媒體以「榮譽殺害」來形容這起案件，但印度執政黨「印度人民黨」（BJP）發言人普那瓦拉（Shehzad Poonawala）在推特上表示，此案本質是仇恨罪行，不應冠以「榮譽」之銜。

雖然印度憲法允許自由婚姻，但在部分思想守舊的社區，跨宗教婚姻仍是禁忌，特別是在印度教徒與穆斯林之間，這主要是源於教徒之間因歷史情結形成的彼此敵視。

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皮尤研究中心（Pew Research Center）在2019年11月至2020年3月間進行的一份調查顯示，65%的印度男子認為阻止跨宗教婚姻是重要的事，有同樣想法的女子則為67%。

今年4月，印度阿格拉省（Agra）一名穆斯林男子的住家遭到村人縱火，只因他娶了一名印度教女子；去年12月，北方省（Uttar Pradesh）一名娶了異教徒的24歲男子，因不堪女方家庭的長期騷擾而輕生。（編輯：馮昭）1110506