文在寅檢調改革倉促收場 兌現承諾抑或規避清算

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國國務會議3日頒布修正後的檢察廳法與刑事訴訟法，文在寅政府的檢察改革最後一哩路在18天內光速通過修法下倉促落幕，招批是為躲避卸任後遭清算，才無視程序、利用國會過半席次優勢強行通過修法。

文在寅當天於國務會議後表示，現任政府是在「燭火革命」下上任，這次修法是「符合歷史與時代使命的政策方向」，避免檢察機關權力遭政治濫用，達到各機關互相制衡的目標。

以三權分立運作的韓國，行政、立法、司法機關各司其職，但名義上隸屬行政院法務部的大檢察廳（韓國最高檢察機關）卻享有獨立性，擁有搜查、起訴及搜查令請求權等，可自行發起偵查，也可指揮警察進行搜查，如此地位所形成的權力勾結黑洞多年來為人詬病，過去也曾有政府意圖改革，但最終都不了了之。

因閨密干政案遭彈劾下台的保守派前總統朴槿惠之後，文在寅在渴望錢權勾結狀況獲得改善的民意之下當選總統，就任初期就著手進行司法改革，包括設立高級公職人員犯罪調查處，以此制衡壟斷公訴權的檢察機關。

不過，在進一步分出檢方部分偵查權及公訴權的過程中，文政府遭遇了更大阻礙，首先就是導致文在寅民調大幅下跌的「曹國事件」。

帶著檢調改革使命的前法務部長曹國，在被提名後不久，家人就接連爆出偽造文書進入名校、涉及弊案等醜聞，但文在寅仍不顧國會反對任命曹國為法務部長，執政黨共同民主黨在此案上與對閨密案截然不同的態度，引發年輕支持者反感。

曹國在完成階段性任務後倉促下台，接任者秋美愛甫上任隨即槓上檢方，與時任檢察總長尹錫悅隔空交戰，互相發起調查，最終以兩人雙雙請辭告結，受到檢方大力反彈的改革工作就此停擺。

但在文在寅任期屆滿前，共同民主黨提出將大幅削減檢察機關偵查權的修法案，以國會席次優勢及分割會期等方式，在最大在野黨國民力量的反對下強行通過修法，不僅在野黨罵聲不斷，共同民主黨內也有反對意見。

去年退出共同民主黨的無黨籍議員梁香子接受朝鮮日報訪問時指出，共同民主黨內的強硬派認為，若不處理這項剝奪檢方偵查權的法案，「文在寅政府可能有20個人得坐牢」。

她也表示，共同民主黨院內代表朴洪根對她說，必須以此鞏固支持層，而且「如果這次不做，就沒有機會了」，因此堅持在文在寅卸任前處理修法。

跳過討論、公聽會等程序的處理方式，為這項改革招來許多質疑，湖西大學教授全家霖接受中央社訪問時指出，共同民主黨這次在18天內就意圖改變韓國70多來的司法體制，在程序上本就難以服人，倉促修法之下也造成許多漏洞，即使文在寅政府真希望藉此避免遭清算，檢方及下屆保守派政府仍有許多方式因應。

全家麟指出，檢調改革原本是為改善權力過度集中於檢方的狀況，但這次修法結果卻可能造成權力再度傾向警方，修法後檢方只剩下貪腐及經濟相關犯罪的直接偵查權，也無法針對案件疑點要求警方偵查，共同民主黨規劃推動建立的重大犯罪偵查廳，雖將由檢警雙方人馬共同組成，實際上檢方人員所受限制也較多。

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而在鞏固支持層上，效果可能也不如共同民主黨預想的好。根據MBC電視台今天公布民調，1003名受訪者中51.2%表示反對限縮檢方偵查權的做法；韓國蓋洛普公布的民調結果中，也有47％受訪者認為這次修法「做錯了」，較贊成的受訪者比例高出11個百分點。

細看韓國蓋洛普的民調結果分析，共同民主黨支持者中，肯定這次修法的受訪者占比為68%，國民力量支持者則有8成表示反對；中立族群則有47%表示反對，34%贊成。(編輯：黃自強)1110506