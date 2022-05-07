俄羅斯驚險躲過債務違約 市場仍不看好擺脫危機

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯上週躲過主權債務違約，但市場價格仍反映它瀕臨違約，顯示投資人信心黯淡。更有經理人認為，莫斯科債務違約將不可避免。

彭博（Bloomberg News）報導，俄羅斯公債仍停留在賤價水準，5年期俄債信用違約交換（CDS）價格顯示違約機率仍有87%，儘管已比4月時低，但仍然偏高。

之所以如此，是因為國際社會傾向對莫斯科採取更嚴厲及更廣泛的制裁，這使得投資人對於未來能否收到俄羅斯債務還款仍一無所知。

儘管莫斯科持續努力避開迷宮般的制裁規定來取得資金，但距離確保成功仍有一大段距離。

專於主權債務管理的巴黎顧問公司EM Conseil創辦人戴利（Elena Daly）直言：「俄羅斯終將違約。」

她指出：「2008至09年間，我們見到外匯存底如何能迅速蒸發。俄國不只要面臨履行債務的付款，還需要資金維持戰爭機器及重要的物資進口。」

俄羅斯侵略烏克蘭後，目前受到的制裁措施已嚴重影響支付能力，並阻礙及阻止資金移動。

債權人接下來將關注目前仍能收到俄債支付的一個重要制裁漏洞，也就是美國外國資產管制局（US Office of Foreign Asset Control）發出的9A一般許可證（General License 9A）。這個貼現窗口將在本月25日關閉，2天後就有相當於約1億美元的俄羅斯公債票息到期。

若美國財政部將這項豁免延長，俄羅斯就能繼續透過未受限制的俄國銀行進行支付，只要它仍持有美元或其他貨幣。

美國想藉由這種方式，迫使莫斯科花光國內積蓄。然而，俄羅斯目前仍手握大量現金，多虧每週從出口石油、天然氣和其他大宗商品帶來的數以十億計美元收入，銷售地點包括歐洲各地。

但如果這個漏洞關閉，而歐洲聯盟（EU）和英國也實施類似限制，那麼俄羅斯債務違約問題又會被搬上檯面。

美國資產管理公司範達（VanEck）新興市場固定收益策略經濟學家古魯西納（Natalia Gurushina）表示，俄羅斯是否會債務違約，仍然取決於它是否願意付款，「但地緣政治和政治性考量，以及實地情況，也都是重要因素」。

根據彭博彙整的資料，俄羅斯下一筆到期債務落在6月24日，是2028年到期公債的利息，且只能以美元支付。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110507