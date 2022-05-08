更多編輯台推薦新聞：
居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加州擬立法 青少年滿12歲打疫苗不需父母同意

2022/5/8 05:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）加州參議會司法委員會5日通過一項提案，允許12歲以上的青少年施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不必經過父母同意。

「洛杉磯時報」報導，一旦這項提案通過立法，加州將會領先全美各州，允許最年輕的族群不必經過父母同意就能施打疫苗。

加州現行法律規定，12歲到17歲青少年若要施打疫苗，大部分情況都須家長或監護人同意。除了少數經由性行為傳染的疾病，允許12歲以上能自主接種B型肝炎、人類乳突病毒（HPV）疫苗。

加州參議會司法委員會5日以7比0投票通過提案，接下來將交給參議會40名議員表決。這項提案允許12歲到17歲的青少年能自主決定，接種美國食品暨藥物管理局（FDA）、疾病管制暨預防中心（CDC）認可的疫苗。

這項提案5日在委員會通過之後，民主黨籍的提案人加州參議員威善高（Scott Wiener）在推特（Twitter）指出：「即便是父母拒絕或不肯帶他們去打疫苗，青少年也應該可以保護自己的健康，無論是COVID、流感、麻疹或小兒麻痺疫苗。」

反對陣營認為，孩童太過年輕，尚未發展出完整的決策能力能用來衡量風險與利弊，可能成為藥廠推銷的目標。（編輯：劉學源）1110508

延伸閱讀
加州對Omicron不敢大意 恢復室內公共場所口罩令
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族