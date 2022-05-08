疫情期間投入採檢工作 新加坡演員：做有意義的事

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（中央社記者侯姿瑩台北8日電）2020年COVID-19疫情爆發，衝擊許多人生活。新加坡一名自由演員的事業也因此停擺，備受挫折的他後來決定成為採檢員，投入前線抗疫工作，「有機會做有意義的事」。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，謝德忠原是自由演員及主持人，無奈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，新加坡各類表演活動停擺，包括他的工作也深受影響。於是2020年7月，他向新加坡保健促進局申請成為拭子採檢員。

「當COVID-19導致所有一切停擺，我感覺生命已沒有任何目的」，他說，成為採檢員「讓我有機會做有意義的事情，幫助人們，加入抗疫行列」。

謝德忠一開始被指派到一間區域篩檢中心，在那邊工作了9個月，後來陸續被派到快速檢測中心、飯店、關卡等多個採檢地點擔任採檢員。他目前在一家私人診所，為需要出示行前檢測結果的旅客進行採檢。

過去曾參與演出多部新傳媒電視劇的謝德忠表示，作為採檢員，單日工時長達12小時，一天為多達300人採檢，工作時也經常要穿著全套防護裝備。有時還會遇到態度不好的民眾，甚至語帶威脅地說：「你最好輕一點」。

儘管如此，他還是有遇到一些友善的人會透過言語或送食物表達感謝，一間菲律賓飯店老闆還表示要免費提供馬尼拉住宿。

雖然這些經驗苦樂參半，但謝德忠認為，自己很幸運能繼續工作。在艱辛的環境下工作、有機會與各行各業的人互動讓他開了不少眼界，「現在我更能因應未來可能出現的任何考驗及苦難」。

疫情爆發後，新加坡為擴大檢測能量，一度大力招募採檢員，讓不少因疫情丟了飯碗或收入受影響的人有新工作機會，謝德忠就是一個例子。

不過，隨著新加坡近來疫情穩定、朝向「與病毒共存」邁進，各國也陸續簡化入境檢測規定，星政府將逐漸減少檢測及接種中心的數量。

新加坡衛生部受訪時指出，目前約有3700人支援這些中心的工作，未來幾個月將進行調整，有些人會被派到新成立的檢測及接種聯合中心或到衛生部其他單位工作；隨著星國經濟持續復甦，有些人也能回歸其他領域就業。

現年30歲的謝德忠規劃未來幾個月辭掉現有工作，專心在演藝事業上發展。（編輯：高照芬）1110508