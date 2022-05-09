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日外相啟程參加韓總統就職 將轉交首相親筆信

2022/5/9 12:47
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（中央社東京9日綜合外電報導）擔任日本首相岸田文雄特使的外務大臣林芳正，今天上午啟程前往韓國參加新任總統尹錫悅就職典禮，預計將跟尹錫悅個別會面、轉交岸田親筆信。

日本富士新聞網報導，林芳正說，為了重拾日韓健全關係，希望藉由這次訪韓，基於日本一貫立場跟韓國新政府進行緊密意見溝通。

林芳正此行除了出席10日在韓國首爾舉行的新任總統尹錫悅就職典禮，也預計跟尹錫悅個別會面、轉交岸田親筆信。

林芳正也在協調跟韓國可望接任外交部長的議員朴振等人會談，希望朝修復日韓關係建立互信。

這次是日本外務大臣時隔約4年再度訪問韓國，上次訪韓的外務大臣是2018年的河野太郎。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正出訪前在外務省受訪時說：「日韓關係雖然因為過去朝鮮半島出身勞工問題與慰安婦問題等變得十分嚴峻，但也不能就這樣放著不管。」

他表示，為重拾日韓健全關係，這次是將日本政府一貫立場直接傳達給對方，並跟韓國新政府進行緊密意見溝通的重要機會。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110509

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