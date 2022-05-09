東南亞運動會倒數 主辦國越南堅持觀賽須戴口罩

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越南體育和運動總局副總局長、第31屆東南亞運動會媒體中心主任黎氏黃燕（右2）表示，觀眾進場觀賽只要戴口罩及消毒雙手，不用醫療申報，也不用篩檢，記者與觀眾可自由入場觀賽，沒有人數限制。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月9日

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）第31屆東南亞運動會將於5月12日登場，儘管越南喊出「與病毒共存」，仍要求民眾前往觀賽必須戴口罩。不過，比賽未限制進場人數，盼透過東運會重振越南的旅遊業。

第31屆東南亞運動會（SEA Games）原定2021年11月舉行，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延期，改於2022年5月12日至23日在越南首都河內市等12個省市登場，估有上萬名運動員、教練、裁判等參加。

第31屆東運會媒體中心與國際廣播中心今天開幕並舉辦記者會，面對中央社詢問越南會否考慮允許民眾沒戴口罩就進場觀賽，主辦單位強調，越南仍要求民眾在公共場所必須戴口罩與消毒雙手。

越南體育和運動總局副總局長、第31屆東運會媒體中心主任黎氏黃燕（Le Thi Hoang Yen）說明，觀眾只要戴口罩及消毒雙手，不用醫療申報，也不用篩檢。除一些場合與典禮因技術問題須限制人數外，其餘比賽記者與觀眾可自由入場。

越南衛生部看診與治療管理局局長、第31屆東運會醫療與藥檢小組副組長梁玉奎（Luong Ngoc Khue）致詞時表示，2003年越南首次舉辦東運會時也遭遇嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，克服許多困難才成功舉辦。

梁玉奎回憶，2個月前高層領導向越南衛生部拋出一個非常困難的問題：「現在疫情這樣演變，到底能不能舉辦？」他在徵求相關單位的意見後給出回覆：「可以舉辦了，不要再延後了。」

他表示，自己與其他工作人員近日前往各省檢查賽事準備工作，「可以說目前準備工作相當好」，期間也有泰國的選手確診COVID-19，所幸都能迅速處理完畢。此外，有關醫療和藥檢的需求，也幾乎準備就緒。

越南旅遊總局副總局長何文超（Ha Van Sieu）致詞時表示，東運會時隔近20年重返越南，越南的旅遊業相較過去已有顯著進步，國際遊客成長7.5倍，國內遊客成長6.5倍。

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他認為，第31屆東運會將為越南和東南亞國家協會（ASEAN）的旅遊業和經濟復甦發展提供助力。透過國際友人，能將越南國家和人民的形象傳達給世界各地的朋友和旅客。

越南人口總數約9800萬，越南衛生部統計，自COVID-19疫情爆發以來，迄今共有超過1067萬人確診，逾4萬3000人染疫身亡。越南一開始秉持「清零」的防疫思維，直至去年10月才轉變為「與病毒共存」。（編輯：周永捷）1110509

第31屆東南亞運動會將於5月12日登場，媒體中心與國際廣播中心9日開幕。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月9日