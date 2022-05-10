近60年首次 英女王行動不便將缺席國會開議大典

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）白金漢宮今天表示，高齡96歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）因行動不便，將缺席明天舉行的國會開議大典，由長子查爾斯王儲代替母親出席。

白金漢宮在盛大活動前夕發表聲明說：「女王持續因偶發性的行動不便問題，在諮詢過她的醫師後，她勉為其難地決定不參加國會開議大典（State Opening of Parliament）。」

聲明說：「應女王陛下要求，並徵得有關當局同意，威爾斯親王（The Prince of Wales，即查爾斯）將代替陛下宣讀御座致辭。」

白金漢宮還說，女王長孫、劍橋公爵（Duke of Cambridge）兼王位第2順位繼承人威廉王子也將出席國會開議大典。

綜合法新社和路透社報導，作為國家元首，女王通常會親自主持這項一年一度的活動，在上議院的鍍金寶座發表談話，宣讀政府的立法計畫。

白金漢宮拒絕透露女王病痛細節，但一名消息人士指出，她缺席國會開議大典的決定與她去年遭遇的問題有關，消息人士還說，這項決定是今天才做出。

女王自去年10月在未經事先安排的情況下住院一晚後，便鮮少在公開場合露面。她先前坦言，背部問題與站立和行走困難迫使她取消部分行程，2月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也讓她感到「非常疲憊、筋疲力盡」。

在伊麗莎白二世破紀錄的在位70年期間，只錯過兩次國會開議大典，分別是1959年和1963年，當時她正懷著安德魯王子（Prince Andrew）和愛德華王子（Prince Andrew），而這一次是女王近60年來首度缺席。

伊麗莎白二世是世界上最年長、在位時間最長的君主，近幾個月來，女王減少許多公開行程。白金漢宮上週宣布，她將不會出席今年夏天的皇家花園派對。

女王最近在英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡（Sandringham）休息一週後，返回溫莎城堡（Windsor Castle）。她於4月21日低調歡慶96歲生日。

女王依循18世紀以來的傳統每年過2個生日，除了本身的生日之外，通常還會在天氣較溫暖的6月舉行官方慶生活動。

今年的官方慶生活動落在6月2日至5日這4天期間，與慶祝女王登基70週年活動一同舉行。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110510