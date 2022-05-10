日駐美大使：拜登訪日期間料啟動新印太經濟戰略

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）日本駐美國大使富田浩司今天說，美國總統拜登本月訪問日本時，預料將正式啟動新印太經濟戰略，即便中國正「積極」尋求遞補美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的空缺。

富田浩司在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）主辦的視訊活動中表示，日本與美國一直在研議印太經濟架構（IPEF）的細節。他說，這個架構需要在包容性和高標準之間取得平衡。

亞洲國家渴望加強與美國關係，但前美國總統川普2017年退出跨太平洋夥伴協定以來，美國一直推延制定與亞洲地區經濟往來的計畫細節，讓許多亞洲國家感到沮喪。

拜登預定5月20日至5月24日訪問韓國和日本，他去年宣布印太經濟架構計畫。拜登政府2月宣布印太戰略時指出，印太經濟架構計劃今年初期啟動。

富田浩司說，拜登的訪問將傳送一個強有力的訊號，也就是儘管爆發烏克蘭戰爭，美國仍將重點放在印太地區。

富田浩司指出：「但這不僅僅是一項訊息。我認為這次訪問將以非常有力的方式，確立日美攜手準備在更廣泛的印太地區經濟和社會發展中，扮演領導角色。」

富田指出，拜登訪問期間也將舉行美國、日本、澳洲和印度四方安全對話高峰會議，這也是實現印太戰略目標的重要方式之一。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110510