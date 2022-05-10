墨西哥市機場跑道兩飛機差點相撞 當局展開調查

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（中央社墨西哥市9日綜合外電報導）墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天指出，正調查發生在首都墨西哥市國際機場的一起飛安事件，據傳於上週末拍攝的一段影片顯示，一架飛機幾乎要降落在一條已有其他飛機的跑道。

發生於上週末的飛安事件影片似乎顯示，墨西哥廉價航空「沃拉里斯」（Volaris）的兩架噴射客機差點相撞。

沃拉里斯股價今天重挫近8%。沃拉里斯公司執行長貝特內納（Enrique Beltranena）昨天在推特（Twitter）發文表示，他已呼籲進行內部和外部調查。

貝特內納還說：「由於我們對機師的培訓以及他們對整個過程無可挑剔的監控，5月7日晚間在墨西哥市國際機場通報的情況中，沒有乘客或機組員處於險境。」

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羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）呼籲召開會議以「整頓空域」，還說墨西哥領空導航服務（Navigation Services in the Mexican Air Space）負責人耶南德茲（Victor Hernandez）已請辭。

墨西哥參議員蒙瑞爾（Ricardo Monreal）則在推特發文說：「我跟成千上萬民眾一樣，都經歷過航班延誤，但本週情況變得更糟，立法機構應採取行動，了解原因並支持解決方案。」（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1110510