美國務次卿：希望巴西舉行自由公正總統大選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西總統波索納洛近日再度質疑電子投票系統，建議由軍方監督今年10月總統大選計票。美國國務院次卿盧嵐接受媒體專訪表示，巴西需要採行過去運作良好的體制結構，舉行自由公正的選舉。

盧嵐（Victoria Nuland）幾週前隨美國國務院代表團訪問巴西，兩國外交官討論國防和農業領域的合作等議題；美國代表團也表達對巴西民主的信心，但盧嵐警告巴西政府和反對派，俄羅斯可能干預今年總統大選的風險。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天刊登盧嵐專訪指出，俄羅斯干預世界各地的選舉，包括美國和拉丁美洲，所以巴西應該高度警惕，確保外部勢力不會以任何方式操縱今年的總統大選，因為這是關乎巴西人自己未來的選舉。

競選連任、目前民意調查居第2的波索納洛（Jair Bolsonaro）在沒有證據的情況下，多次對巴西電子投票系統和負責執行選舉的高等選舉法院（TSE）提出一連串批評。

在高等選舉法院向眾多外國機構發出參加10月總統選舉觀察的邀請後，巴西外交部抗議對歐盟的邀請，高等選舉法院被迫打退堂鼓。

國際觀察員從1994年起就一直關注巴西的選舉，波索納洛公開批評這些觀察員的存在。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧嵐相信巴西擁有拉丁美洲最堅強的選舉制度之一，有強有力的法律基礎保障，巴西需要的是採行過去運作良好的體制結構，舉行自由公正的選舉；美國對巴西的選舉制度充滿信心，巴西人自己也要有信心。

盧嵐表示，美國希望世界各國，尤其是民主國家都能舉行自由公正的選舉。美國根據選舉是否自由和公平，以及內部和外部觀察員是否同意選舉過程符合這些條件，以判斷那些聲稱當選的人的合法性，所以希望看到舉行對巴西人民來說是自由和公平的選舉。（編輯：陳惠珍）1110511