美國汽油價格續漲 創歷史新高

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國汽油價格今天創下歷史新高，在此同時，總統拜登表示，對抗通貨膨脹是他在內政上的首要工作。

根據美國汽車協會（American Automobile Association, AAA），美國汽油平均價格達每加侖4.37美元，超越3月11日創下的每加侖4.33美元的紀錄。

一年前每加侖汽油平均價格是2.97美元。

諮詢公司Lipow Oil Associates分析師里鮑（Andy Lipow）表示，由未經調整去除通貨膨脹影響的數據來看，「柴油和汽油（價格）今天創下歷史新高」。

他表示，在「全世界都在尋找俄羅斯石油的替代品」下，汽油價格隨著全球原油價格上漲。

通貨膨脹對經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）復甦造成了打擊，原油價格一漲再漲。在2月底俄羅斯入侵烏克蘭後，全球許多領導人對俄羅斯實施制裁，更推升油價飆升。

美國汽車協會發言人葛洛斯（Andrew Gross）昨天表示：「石油成本佔汽油油價一半以上，更昂貴的石油意味著更昂貴的汽油。」目前原油價格超過每桶100美元。

創紀錄的高油價讓美國民眾感到不滿，因為與2021年3月相比，油價普遍上漲了8.5%。

社會大眾不滿，促使拜登政府努力去解決通貨膨脹的問題。

專門追蹤油價的網站GasBuddy分析主管達汗（Patrick DeHaan）說：「美國民眾從未見過如此高的油價，我們也沒看過如此快速、猛烈的上漲速度，這是個可怕的情況，且不會很快獲得改善。」

拜登今天向美國民眾保證，他的政府正竭盡所能以不放緩經濟活動的情況下，讓油價降下來。

他表示未來6個月，美國每天將從緊急儲備中釋出100萬桶石油，以抵銷飆升的石油成本。

拜登今天說：「共和黨發出許多責難，但卻沒有提出一個真正能降低能源價格的解決之道。」

白宮目前尚未暫停徵收每加侖18美分的聯邦稅，來使油價降低。

里鮑說，那將是「讓消費者減輕一些價格壓力最快的方式，除了這樣的作法，政府在立刻增加石油供應和壓低油價方面，能選擇的作為其實非常有限」。

他估計，未來幾天內，每加侖汽油將再上漲10美分，特別在美國進入夏天旅遊旺季時更是如此。

他說：「我們確實預計會有很強的需求，因為美國民眾過去兩年大部分時間都困在家中。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110511