墨西哥總統：某些國家若遭排除 將缺席美洲峰會

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（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天表示，除非華盛頓邀請地區內所有國家，否則他將不出席6月在洛杉磯舉行的美洲高峰會（SOA）。另傳出巴西總統波索納洛也抵制出席。

法新社報導，羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）告訴記者，如果美國總統拜登政府將古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉排除在這次會談之外，他將不出席，由外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）代表。

這位左派領導人表示：「如果不是每個人都獲邀，墨西哥政府仍會有代表出席，但我將不會前往」。

他說：「我不希望相同的政策在美國繼續下去，事實上，我希望維護獨立和主權，並展現博愛。」

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）回應說，是否邀請古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉參加峰會，「尚未做出最後決定」。

另一方面，兩名熟悉內情人士今天告訴路透社，巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）不打算參加下月美洲高峰會。

消息人士透露，波索納洛已告訴幕僚他不會去美洲高峰會，但未說明原因。

波索納洛視美國前總統川普為政治偶像，遲遲才承認拜登勝選。美國和巴西之間關係去年冷淡異常，波索納洛和拜登從未交談過。

巴西外交部發言人表示，還沒有做出決定。

第3位消息人士稱，自從波索納洛決定不去洛杉磯後，安排他和拜登會晤的外交會談已經停止。

美國將在6月6日至10日主辦第9屆美洲峰會。第一屆美洲國家峰會1994年在美國邁阿密舉行。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110511