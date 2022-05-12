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強生：不預期國際社會與蒲亭關係能恢復正常化

2022/5/12 20:31
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國首相強生今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭後，他不認為國際社會與俄國總統蒲亭的關係能夠正常化。

強生（Boris Johnson）接受倫敦廣播公司電台（LBC Radio）訪問時，被問到若蒲亭（Vladimir Putin）表達悔意，是否會被接受重返世界舞台，強生回答：「對蒲亭來說，目前要表示懊悔會非常困難。...我猜想沒有什麼事是不可能，但我真的怎樣都無法想像如今我們如何能與蒲亭關係正常化。」

路透社報導，強生還說，全球有可能重蹈2014年俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）時的覆轍。克里米亞原屬烏克蘭領土。

倫敦廣播公司電台引述強生表示：「當時全球基本上說，這十分惡劣，我們予以譴責、責難，我們也確實這麼做。我們祭出制裁。」

「但同一時間，我們某程度上與他展開談判，以尋找一條出路。而蒲亭基本上利用這點，作為進一步打擊烏克蘭的方法。」

強生說：「如果烏克蘭現在要與蒲亭達成任何種類的協議，他有可能完全如法炮製，他們知道這點。因此簡言之，（與蒲亭關係）不會正常化，對此英國立場非常清楚。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110512

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