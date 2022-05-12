力挺烏克蘭 歐洲復興開發銀行10億歐元相助

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）歐洲復興開發銀行總裁芮諾-巴索今天表示，該行在本週的年度會議上為烏克蘭籌募到10億歐元（約新台幣310億元）援助。

除了這筆資金以外，歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）在俄羅斯入侵烏克蘭之初，即曾為烏克蘭推出20億歐元的「堅韌方案」援助計畫。

歐洲復興開發銀行總裁芮諾-巴索（Odile Renaud-Basso）在摩洛哥馬拉喀什市（Marrakesh）舉行的記者會上說，捐贈者已表示有意「向本行提供10億歐元，以應對烏克蘭戰事」。

歐洲復興開發銀行本週預估，烏克蘭經濟今年將萎縮30%，超過先前的估計。

世界銀行則預估，烏克蘭經濟的萎縮幅度甚至會更大，達到45%。

芮諾-巴索說：「烏克蘭需要我們的幫助，以維持重大的基礎建設，並保持電力、交通和鐵路的運轉。」

她說：「烏克蘭市政當局需要支援，以應對大量流離失所的難民。」

芮諾-巴索說：「烏克蘭經濟需要資金來支持企業，並設法在世界經濟體內維持運轉，而這對許多國家的糧食安全非常重要。」她指的是，烏克蘭作為小麥和向日葵一大出口國的角色。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）11105012