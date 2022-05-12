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美國務卿布林肯確診後結束隔離 將出訪歐洲

2022/5/12 23:14
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國務院宣布，國務卿布林肯確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，今天結束為期一週的隔離，他將在本週末前往歐洲訪問。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）14日將前往德國首都柏林參加北大西洋公約組織（NATO）外交部長會議，討論如何支持烏克蘭。烏國正在對抗俄羅斯侵略。

布林肯15日將前往法國首都巴黎繼續行程，他將參加美國-歐盟貿易和技術委員會（US-EU Trade and Technology Council）的一場會議。這個委員會是西方強權面對中國快速崛起而成立的倡議，目的為了設定相關事務標準。

布林肯4日COVID-19採檢結果陽性後，繼續採取遠距工作，但被迫取消出訪行程。

美國國務院第3號人物次卿盧嵐（Victoria Nuland）代替他參加在北非國家摩洛哥舉行的一場打擊伊斯蘭國（IS）議題會議，以及七大工業國集團（G7）外長在德國北部舉行的一場會議。（譯者：張正芊）1110512

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