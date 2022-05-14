冒牌金正恩闖造勢活動 諷刺澳洲華裔議員親中

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（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲自由黨籍聯邦眾議員廖嬋娥（Gladys Liu）今天與總理莫里森（Scott Morrison）舉行競選活動，以模仿北韓領導人金正恩聞名的澳洲籍喜劇演員Howard X闖入會場。

美聯社報導，冒牌金正恩Howard X向現場媒體表示：「非常感謝你們，廖嬋娥是澳洲的共產黨候選人。」莫里森助理克利維（Nick Creevey）立即上前要求他離開現場。

但Howard X卻回應：「你不該告訴最高領袖該做什麼，我支持廖嬋娥。」不久後他便離開墨爾本的這個場合。

在給美聯社的一份聲明中，廖嬋娥說她專注於為她所代表的墨爾本社區提供服務。她說：「我不會被我的對手和他們骯髒的手段分心。」廖嬋娥出生於香港，在澳洲生活30多年。

廖嬋娥曾多次被指疑似與中國關係密切，據報導中共控制的「百成新能源」（Brighsun New Energy）2015年競標澳洲電動公車生產合約期間，曾借助廖嬋娥的關係和澳洲政府高層搭上線。

這次攪局行動似乎是由昆士蘭州參議員候選人巴夫魯（Drew Pavlou）參與策劃，他在社群媒體上說，他與Howard X是好朋友。巴夫魯表示：「這是我們做過最好的事情之一。」

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Howard X在香港出生、澳洲長大，是喜劇演員，以模仿金正恩出名，曾以山寨版身分出訪多國。他2018年6月在川普和金正恩首度峰會前，曾與另一名男子艾藍（Dennis Alan）一起模仿金正恩和川普在新加坡「會晤」，也吸引目光。

澳洲將在5月21日舉行大選，提前投票已於本週展開。民調顯示，中間偏左的反對黨工黨（Labor Party）領先莫里森率領的保守派聯盟。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110514