美國東協峰會 分析：華府重視東南亞但成效待觀察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）美國總統拜登首度與東協國家領導人在華府舉行峰會，並宣布任命美國駐東協大使。學者分析，這顯示華府看重東南亞也展現合作意願，但最終還是要看能否落實承諾，為東南亞帶來實質幫助。

美國與東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會12日、13日舉行，東協領袖齊聚華府，這也是2016年來首度由美國總統主持的東協會議。拜登（Joe Biden）在峰會第2天發表談話表示，「我們正在邁入一個新時代，一個美國與東協關係的新時代」。

同時，拜登宣布總值1.5億美元（約新台幣44.6億元）的計畫用以深化美國與東協關係，並在海岸巡防、氣候變遷、基礎建設等領域進行合作。他也宣布已提名核心幕僚之一的亞伯拉罕（Yohannes Abraham）擔任美國駐東協大使。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受中央社記者訪問時分析，這場峰會顯示美國希望與東協重新建立關係。美國前總統川普執政時期，「兩邊互動並沒有那麼愉快」，東南亞國家對美國與東南亞合作的意願起了懷疑。

因此，拜登政府上台後「就希望重新建立關係」，莊嘉穎觀察，這場峰會強調美國對東南亞的重視，美方也提出許多合作方案展現合作意願。不過，最終還是要看美國能否實現這次提出的承諾。

對於拜登任命美國駐東協大使，莊嘉穎表示，這也是強調美國對區域的重視。但他認為，川普政府之後，「整個東協對美國的信心有比較大的動搖」，光靠政治任命駐東協大使或舉行峰會恐不足以重新建立東南亞對美國的信心，還是需要長時間經營雙邊關係。

他指出，包括美國提出的經濟支持方案都要看最後是否落實、對東南亞是否有實質幫助，「不只是錢砸多少，而是看錢怎麼運用」。

參與峰會的東協國家領導人包括新加坡總理李顯龍。他會後在臉書發文表示，討論議題包括氣候變遷、能源、全球健康、海洋安全及貿易，「會議很正面，討論我們如何深化合作」。

有些分析認為這場峰會本身就是最大的意義，莊嘉穎對此表示贊同。他說，美國從阿富汗撤軍後，包括東南亞在內的國家對美國是否有能力像以往一樣積極參與區域及國際事務抱持懷疑態度，「但美國希望糾正這樣的看法」。

莊嘉穎觀察，在俄羅斯入侵烏克蘭後，「美國非常投入支持烏克蘭」，有些東南亞觀察家認為這可能導致美國無法專心經營跟東南亞的關係，質疑美國是否可以同時關注歐洲又關注東南亞。

他說：「最後還是要看美國在峰會上拋出的政治支票能否兌現。」（編輯：周永捷）1110514