馬國外長會晤緬甸影子政府外長 創東協國家先例

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（中央社吉隆坡15日綜合外電報導）馬來西亞外長塞福丁昨天在華盛頓會晤緬甸反軍方統治的「全國團結政府」外長，這是東協國家首度公開接觸緬甸影子政府。緬甸軍政府認定「全國團結政府」為非法組織。

塞福丁（Saifuddin Abdullah）昨晚發推文透露這次會晤，是利用美國和東南亞國家協會（ASEAN）在華盛頓舉行兩天峰會之便而進行的。這次峰會將去年發動軍事政變上台的緬甸領導人排除在外。

緬甸一再呼籲各國不要接觸被推翻政府成員組成的全國團結政府（National Unity Government, NUG），以及被軍政府稱為「恐怖分子」的其他軍事反動勢力。

塞福丁發推文表示，在和全國團結政府外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）的非正式會晤中，他強調馬來西亞「隨時準備致力恢復緬甸的和平與民主」。

他說：「我們借此機會就緬甸的最新發展交換意見，辛瑪昂分享她的看法和全國團結政府面臨的挑戰，包括人道援助、對緬甸難民的技能訓練和教育。」

緬甸軍政府發言人沒有立即回應媒體的置評要求。

然而，緬甸外交部在聲明中譴責有關美國國務院和全國團結政府在華府接觸的報導，並表示已向所有東協國家和美國發送抗議信，要求他們不要與緬甸反對勢力對話。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）13日說，她已經會晤辛瑪昂，藉此向「所有致力恢復緬甸包容民主道路的人表達支持」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110515