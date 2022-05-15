5月加拿大亞裔傳統月 台灣展首度登場

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（中央社記者胡玉立多倫多15日電）5月是加拿大亞裔傳統月，多倫多台灣同鄉會首度舉辦「台灣展」，讓加拿大各界人士在為期3天展期中，更認識台灣新創產品及農產品，進而了解台灣社區對加拿大和世界的貢獻。

「2022台灣展」（Taiwan Exhibit）6日至8日在多倫多巿中心舉行。駐多倫多台北經濟文化辦事處處長陳錦玲在開幕式致詞表示，多倫多台灣同鄉會舉辦「台灣展」介紹台灣高品質的新創產品及農產品，是慶祝加拿大亞裔傳統月並介紹在加拿大台灣人成就貢獻的最好方式。

主辦單位多倫多台灣同鄉會會長林煒智表示，在加拿大亞裔傳統月舉辦「台灣展」，主要是讓多倫多當地民眾明白，加拿大的日常生活中有許多產品來自台灣，包括自行車、汽車零組件、電腦資訊產品、茶葉、蘭花及台灣米等等。

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展品中最具特色的是在加拿大主流超巿或大型量販店常見的台灣蝴蝶蘭以及「御皇米」。台灣是加拿大花卉類商品第6大進口貿易夥伴，加拿大有多家來自台灣的業者，自台灣進口蘭花苗或球莖再行培育及銷售。

「台灣展」開幕當天，加拿大自由黨聯邦眾議員蔣振宇（Paul Chiang）自渥太華趕來致贈賀函，前聯邦參議員迪尼諾（Consiglio Di Nino）、僑務委員林美玲、黃煌裕及多倫多警察局亞太社區夥伴關係暨促進部聯絡警官Will Isip等30餘人出席，加拿大多元文化委員會（Canadian Multicultural Council）主席Marmar Cho也到場祝賀展覽成功。（編輯：高照芬）1110515