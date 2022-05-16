住院一週後 沙烏地阿拉伯國王沙爾曼出院

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（中央社利雅德16日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯國營媒體報導說，年事已高的國王沙爾曼住院一週接受包括結腸鏡在內的檢查後，已經出院。

國營的沙烏地新聞社（Saudi Press Agency, SPA）昨天晚間播放的影片顯示 ，在王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）在內的官員陪同下，86歲的國王沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）拄著拐杖走出紅海海濱大城吉達（Jeddah）的費瑟國王專科醫院（King Faisal Specialist Hospital）。

沙烏地新聞社在推特（Twitter）上表示，他（國王沙爾曼）「進行檢查，並完成治療計畫和度過恢復期，之後離開（醫院）」。

多年來，沙國一直試圖平息外界對國王沙爾曼健康狀況的揣測。國王沙爾曼自2015年開始，就一直治理這個全世界最大的石油出口國。

一週前，沙國國營媒體報導，國王沙爾曼的結腸鏡檢查結果「良好」，但醫生「決定讓他在醫院休息一段時間」。

2017年媒體報導以及外界揣測，國王沙爾曼計劃退位、並由實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼接替，沙國予以駁斥。

國王沙爾曼2020年接受了膽囊切除手術。

在這次住院前，國王沙爾曼曾在3月住院，國營媒體稱他做了「成功的醫學檢查」，並更換了心律調節器的電池。

在王儲穆罕默德．沙爾曼治理下，沙國為後石油時代展開了充滿野心的經濟改革，也賦予婦女更多權力，同時採取更為強勢的外交政策，包括在鄰國葉門展開軍事行動。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110516