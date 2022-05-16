東京都政府命令業者提前打烊 東京地院認違法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）日本東京都政府去年依法向餐飲業者發出提前打烊「命令」，遭餐飲業者提出損害賠償訴訟。東京地方法院今天認為東京都政府發布「命令」違法但無過失，駁回業者損害賠償請求。

日本放送協會（NHK）報導，事件發生在東京都被中央政府發布「緊急事態宣言」的2021年3月，東京都政府認為晚間8時後繼續營業的話，會升高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染風險，所以基於特別措施法「命令」業者提前打烊。

這間連鎖餐飲業者因為沒配合東京都政府要求縮短營業時間的「籲請」，遭到東京都基於特別措施法發布要求提前打烊「命令」。業者認為，此舉已違反憲法保障的營業自由與法律之下平等等原則，對東京都政府提出損害賠償訴訟。

東京地院法官松田典浩今天表示，由於原告的餐飲店有實施防疫對策，晚間持續營業並不會立即升高感染風險，東京都政府在這種情況下，並未就發布命令的必要性及判斷標準做出合理說明，「發布對原告不利的命令不能說特別有必要，應屬違法」。

不過，法官說，東京都政府徵詢意見的學者專家一致認為有發布「命令」的必要，因為是首例也無前例可循，認為東京都政府此舉並無過失，駁回業者賠償請求。法官也不認同業者提出的違憲主張。

東京都政府負責人對此表示，因為尚未收到判決書所以無法回應，會在讀完判決書後再來檢討如何因應。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110516