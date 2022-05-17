亞培與美國政府協議重啟工廠 舒緩嬰兒奶粉荒

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（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）美國食品藥物管理局（FDA）與亞培藥廠達成協議，將重新啟用位在密西根州的嬰兒配方奶粉工廠，以解決近期出現的嬰兒奶粉荒。美國也計劃增加嬰兒配方奶粉進口。

美國食品藥物管理局今天發布新聞稿表示，與亞培（Abbott Nutrition）達成協議，亞培同意改善位於密西根州嬰兒配方與其他特殊配方奶粉生產設施已發現的問題，以便儘快重啟生產線，解決美國近來面臨的嬰兒配方奶粉短缺的窘境。

FDA局長克里夫（Robert Califf）在聲明中表示，今天的行動意味亞培同意解決生產線問題。他也請公眾放心，FDA會進一切可能確保亞培生產的嬰兒配方與其他特殊配方奶粉符合美國消費者的期望與FDA的安全品質標準。

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克里夫說，了解父母與照顧者在獲得嬰兒配方奶粉所面臨的困難，FDA也會致力於提高相關產品的供應，包括放寬進口限制。

在傳出有嬰兒服用亞培密西根州史特爾吉斯（Sturgis）工廠生產的配方奶粉後身亡後，FDA對亞培展開調查，並在生產設施中發現阪崎腸桿菌（Cronobacter sakazakii），這是導致嬰兒染病的主因。亞培隨後召回部分嬰兒配方奶粉產品並關閉工廠。（編輯：郭中翰）1110517