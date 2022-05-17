美空軍成功試射極音速武器 可擴大精確打擊能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國空軍今天宣布本月14日成功試射極音速（hypersonic）武器。空軍表示，這件「空射快速反應武器」（ARRW）可在競爭環境中摧毀靈活、有急迫性的風險目標。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，空軍發布聲明表示，一架B-52H同溫層堡壘轟炸機（Stratofortress）14日在南加州海岸外發射了洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）研發的一枚AGM-183A 極音速飛彈。

根據聲明，這枚飛彈發射後，助推器點燃，並燃燒了一段時間，速度達到極音速，為音速的5倍。

美國正急於研發極音速武器以對抗俄羅斯、中國等對手。

空軍表示，這件武器可以「針對嚴密防禦的陸地目標，透過快速回應襲擊來擴大精確打擊能力」。

美國空軍先前試圖測試這件武器，但今年4月未能成功發射。美國有線電視新聞網（CNN）當時報導，空軍在這次測試和接下來的測試都失敗後，決定將計畫延後一年。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本月14日的測試由加州愛德華空軍基地第419飛行測試中隊（419th Flight Test Squadron）和全球動力轟炸機聯合測試部隊（Global Power Bomber Combined Test Force, GPB CTF）在加州執行。

第419飛行測試中隊指揮官暨GPB CTF總監瓊奎斯特（Michael Jungquist）在聲明中說：「我們技術高超的團隊在第一次空射極音速武器（任務中）創造了歷史。我們正盡己所能，讓這款能改變戰場遊戲規則的武器儘快交付戰士使用。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110517