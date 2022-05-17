中國美國商會：中國防疫封控將阻撓外商投資

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（中央社深圳17日綜合外電報導）中國美國商會會長哈特今天示警，中國針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取嚴格控管，對旅行的限制阻撓專案進行，在未來幾年內將阻礙外商投資。

哈特（Michael Hart）在中國美國商會（ American Chamber of Commerce in China）發布年度報告之際表示，鮮有跡象顯示美國企業正在離開中國市場，但動輒數年的專案研究與盡職調查程序卻已經延宕。

他說：「我們很擔心美國與其他外國企業現在及未來在中國的投資，因為大家沒辦法進去。」

「不幸的是，受到今年COVID封城和過去2年防疫限制影響，接下來的3、4、5年我們很可能會看到投資下滑。」

世界許多國家都已解除防疫限制，但中國卻嚴格限制入境飛機，並堅持清零才是避免中國醫療資源不堪負荷的必要措施。

哈特表示，這些限制也造成在中國有供應鏈的公司為求減少混亂，開始尋找替代來源。

中國美國商會這份報告提及市場進入限制、歧視的法規以及侵犯性的網路安全要求，是美國企業最擔心的幾件事。

中國美國商會上週發布調查示警，中國境內的外國人因COVID措施和封城政策爆發「出走潮」，58%的商會成員調降了年度營收預測。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110517