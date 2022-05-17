更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／南加州教會槍擊案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘
首頁 / 國際

中國美國商會：中國防疫封控將阻撓外商投資

2022/5/17 15:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社深圳17日綜合外電報導）中國美國商會會長哈特今天示警，中國針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取嚴格控管，對旅行的限制阻撓專案進行，在未來幾年內將阻礙外商投資。

哈特（Michael Hart）在中國美國商會（ American Chamber of Commerce in China）發布年度報告之際表示，鮮有跡象顯示美國企業正在離開中國市場，但動輒數年的專案研究與盡職調查程序卻已經延宕。

他說：「我們很擔心美國與其他外國企業現在及未來在中國的投資，因為大家沒辦法進去。」

「不幸的是，受到今年COVID封城和過去2年防疫限制影響，接下來的3、4、5年我們很可能會看到投資下滑。」

世界許多國家都已解除防疫限制，但中國卻嚴格限制入境飛機，並堅持清零才是避免中國醫療資源不堪負荷的必要措施。

哈特表示，這些限制也造成在中國有供應鏈的公司為求減少混亂，開始尋找替代來源。

中國美國商會這份報告提及市場進入限制、歧視的法規以及侵犯性的網路安全要求，是美國企業最擔心的幾件事。

中國美國商會上週發布調查示警，中國境內的外國人因COVID措施和封城政策爆發「出走潮」，58%的商會成員調降了年度營收預測。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族