中國已支援北韓抗疫？北京低調未證實

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（中央社記者張淑伶北京17日電）北韓爆發COVID-19疫情，對於中國是否已經提供抗疫援助，中國外交部發言人汪文斌今天未予證實，但表示願意與北韓在抗疫中相互支持。

澎湃新聞報導，下午的中國外交部例行記者會上，有記者就中方是否已經對北韓進行抗疫物資援助進行提問。

汪文斌表示，「你提到的相關情況我不掌握」。他重申，疫情防控工作是全人類面臨的共同挑戰，中朝（北韓）之間有著守望相助的優良傳統，願意和北韓方面一道在抗疫的過程當中相互支持，加強合作。

北韓官媒上週通報出現COVID-19的Omicron變種病毒感染病例後，中國外交部發言人趙立堅12日即表明，中方隨時準備為北韓抗擊疫情全力提供支持和幫助。南韓媒體近日指出，中方已派遣醫療團隊至平壤協助應對疫情，也規劃提供退燒藥等常備藥品與醫療用品。

位在首爾的北韓大學院大學教授梁茂進受訪時指出，平壤持續透過官媒北韓中央通信社（KCNA）發布境內疫情現況，其中隱含「最糟的情況下可能接受國際援助」的訊息。

北韓醫療服務系統被認為嚴重落後，加上全體民眾根本沒有疫苗可接種，疫情對其政治社會可能產生嚴重衝擊。據報導，北韓至今累計至少已達120萬例病例。（編輯：邱國強）1110517