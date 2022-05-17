印度禁止小麥出口 美國盼扭轉決定

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（中央社新德里17日綜合外電報導）印度因為熱浪衝擊小麥生產，決定禁止小麥出口，美國希望印度扭轉決定，警告這恐使全球小麥短缺情況更加惡化。印度今天表示，願意讓等待通關的小麥繼續出口，給予部分寬限。

全球第二大小麥生產國印度14日表示，在國內創下3月最高溫後，將禁止出口小麥。印度政府表示，小麥產量減少及全球價格劇升等因素，令政府擔憂國內14億人口的糧食安全。

路透社報導，印度政府今天發布聲明表示，「政府已決定，在2022年5月13日或更早以前被移交海關查驗，並已登記至他們（海關）系統的小麥」，將獲准出口。

聲明也指出，將允許小麥出口至埃及。

與此同時，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）16日表示，希望印度扭轉決定。

她在聯合國安全理事會（UN Security Council）會議前的部長級糧食安全會議上表示：「我們鼓勵各國不要限制出口，因為我們認為任何出口限制都會加劇糧食短缺。」

聯合國安理會會議將由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）主持，印度外交事務國務部長穆拉利達哈蘭（Vellamvelly Muraleedharan）將與會。

印度是聯合國安理會非常任理事國成員。

湯瑪斯-葛林斐德表示：「我們希望（印度）可以在聽過其他國家提出的疑慮後，重新考慮他們的立場。」

布林肯預計18日另主持一場與糧食安全有關的聯合國會議。

湯瑪斯-葛林斐德表示，那場會議目的是「召集各國，看看哪些國家能夠填補（小麥供應）缺口」，同時確定哪些國家需要幫助。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110517