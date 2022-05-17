更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄評論家罕見警告 烏克蘭戰爭局勢將每下愈況

2022/5/17 21:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦17日綜合外電報導）俄羅斯1位知名評論家在國營電視台公開表示，由於俄國必須面對美國主導的大規模動員行動，且在國際上幾已徹底遭到孤立，對俄國來說，未來烏克蘭戰爭局勢將比現在糟糕得多。

自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令2月24日入侵烏克蘭後，俄國國營媒體，特別是國營電視台一直支持克里姆林宮，反對聲音可說相當罕見。

16日晚，這種情況似已出現變化。一位知名軍事分析家在主要電視頻道上針對蒲亭所謂「特別軍事行動」發表評論，並向觀眾喊話，「你們不應囫圇吞下『資訊鎮靜劑』。」

在俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）節目「60分鐘」（60 Minutes）裡，退役上校霍達里諾克（Mikhail Khodaryonok）告訴親克宮立場聞名的主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva），「老實說，對我們來說，狀況將會愈來愈糟。」

他還說，烏克蘭可以動員多達100萬武裝人員。

早在俄軍入侵烏國前，Gazeta.ru報紙軍事專欄作家、畢業於俄國菁英軍校的霍達里諾克就曾警告，這樣的行動不符合俄羅斯國家利益。

霍達里諾克認為，俄國必須看清現實，「重點在於明辨軍事政治現實，如果你跨越紅線，歷史現實就會狠狠地教訓我們，而我們還不知道自己為什麼被教訓。」

他呼籲莫斯科當局，「拜託，不要朝芬蘭揮舞火箭，這種行為看來相當可笑。」

他也警告，俄羅斯已四面楚歌，「我國軍事政治立場的主要問題就是，我們處於完全的地緣政治孤立狀態，儘管我們不願承認，但實際上全世界都反對我們，我們必須擺脫這種局面。」

路透社報導，迄今俄羅斯入侵行動已造成成千上萬人死亡、數百萬人流離失所，並引發1962年古巴飛彈危機以來最嚴重的美俄對峙狀況。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族